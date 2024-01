Igor Vinícius surpreende em retorno após um ano afastado: 'Um dia isso ia acabar'

Igor Vinícius voltou a atuar pelo São Paulo no último sábado após exatos 366 dias. O lateral direito sofreu com problemas no púbis ao longo de 2023, teve de passar por duas cirurgias, mas agora, parece que o fantasma da lesão ficou realmente para trás, já que mesmo com tanto tempo fora de ação, ele atuou os 90 minutos e mostrou bom nível na vitória por 3 a 1 sobre o Santo André, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista.

"Muito feliz. Estava bem tranquilo. Para falar a verdade, achei até que ficaria mais ansioso, mas estava bem tranquilo. Me preparei bem nessa pré-temporada e isso foi muito bom. Mas, foi uma felicidade muito grande reencontrar o torcedor, jogar com meus companheiros novamente. Que seja um grande ano para todos nós. Como falei lá dentro, chega de sofrer. Que seja um ano de muitas conquistas", disse Igor Vinícius.

O lateral direito saiu de campo bastante elogiado por boa parte da torcida e também pelo técnico Thiago Carpini. Ele, inclusive, não foi substituído, apesar da falta de ritmo de jogo e do longo tempo afastado dos gramados - o último jogo de Igor Vinícius havia sido no dia 19 de janeiro de 2023, contra a Ferroviária.

"Achei que foi melhor do que eu imaginava, por toda a pré-temporada, por ter ficado um ano parado. Estou muito feliz. Óbvio que o cansaço bate um pouquinho, mas faz parte. Ainda bem que tenho um físico bom, nas férias me cuidei bastante também, cheguei bem na pré-temporada. Agora é adquirir o ritmo nos jogos, no campo, nos treinamentos. Estou feliz, me senti muito bem e aguentei os 90 minutos", prosseguiu.

Quem vê a alegria de Igor Vinícius hoje não imagina os maus bocados que passou no ano passado. O jogador sofreu uma lesão logo no segundo compromisso da temporada, ainda em janeiro. Passou por cirurgia, seguiu com incômodo na região do púbis e acabou tendo de ser submetido a um segundo procedimento, meses depois.

"Processo muito difícil, você sente dor e não consegue, tem a limitação do seu corpo. Mas, eu sabia que em algum momento isso ia acabar. Tive que trabalhar muito a cabeça para eu não me perder. Foram duas cirurgias, para você ver que não foi algo tranquilo. Depois da segunda cirurgia deu tudo certo, em seis semanas já estava no campo. A dor começou a sumir, meu corpo começou a alinhar. Agora estou zero, sem dor nenhuma. Que seja um grande ano para mim e meus companheiros", comemorou.

E nem mesmo esse período sombrio de sua carreira fez Igor Vinícius desanimar, pelo contrário. O lateral encarou todo esse demorado processo de reabilitação com muito bom humor.

"Às vezes, chegava brincando lá na fisioterapia: 'olha, o médico está se formando'. Mas, faz parte. São Paulo tem uma torcida muito grande, tem essas brincadeiras, os memes, tem que levar na esportiva. Por isso que estou aqui há cinco anos. Sei lidar bem com essas coisas. Foi um momento difícil, não desejo isso para nenhum atleta. Infelizmente, passei por isso e superei. Que seja um ano limpo para mim, que eu consiga jogar muitos jogos e ter grandes conquistas com o São Paulo", concluiu.

