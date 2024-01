Gustavo Silva destaca "jogos difíceis" do Corinthians na sequência do Campeonato Paulista

O ponta Gustavo Silva projetou uma sequência complicada para o Corinthians na sequência do Campeonato Paulista. A equipe comandada por Mano Menezes terá pela frente compromissos contra Ituano e São Bernardo, ambos fora de casa, antes de clássico diante do São Paulo.

"Temos uma semana com jogos difíceis e importantes, antes do primeiro clássico dessa temporada. São duas partidas fora de casa, contra adversários complicados, então temos que nos preparar bem para fazer bons jogos e ganhar confiança nesse começo de campeonato", comentou o camisa 19.

A sequência do Timão no Estadual valoriza a vitória na estreia, contra o Guarani. O Corinthians bateu o Bugre por 1 a 0, com gol de Ángel Romero, na Neo Química Arena. Gustavo atuou por 10 minutos, entrando em campo no decorrer da segunda etapa.

"Sempre bom e importante começar a temporada vencendo. Sabemos que temos muito a melhorar, diversos pontos para corrigir, mas tem um peso a estreia, e conseguimos iniciar o ano com o pé direito", complementou.

Gustavo Silva renovou contrato com o clube recentemente e espera ajudar o Corinthians nesse momento de reformulação. O novo vínculo do ponta é válido até 30 de junho de 2026.