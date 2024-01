Frio de -21ºC e sacos de dormir: time norueguês faz pré-temporada 'extrema'

Do UOl, em São Paulo

O FC Midtjylland enviou seus jogadores para as Terras Altas da Escócia como parte de um exercício de formação de equipe.

O que aconteceu

O treinador de mentalidade, BS Christiansen, queria que os jogadores descobrissem quem realmente eram. A viagem teve como objetivo fazer com que os atletas enfrentassem condições climáticas severas e descobrissem suas capacidades de sobrevivência.

Os jogadores enfrentaram temperaturas de até -21ºC e tiveram que dormir em grupo para se aquecerem. A viagem ocorreu em um terreno de propriedade do proprietário majoritário do clube, Anders Holch Povlsen, em Glenfeshie Estate, na Escócia.

"Acabei de fornecer para eles o mínimo de equipamento. Comprei para eles um saco de dormir muito, muito barato. Se eu lhes desse equipamento polar, eles seriam um por um, mas agora todos tinham que ficar juntos", disse Christiansen à BBC Radio Scotland.

Quando eu os levo para o deserto, onde eles não conseguem ajuda, a única ajuda que conseguem é um do outro. BS Christiansen

A equipe é a líder da liga dinamarquesa. A aventura foi documentada por uma TV dinamarquesa e no canal do clube no YouTube.

"Eles tiveram que pensar mesmo estando sob forte pressão para sobreviver. Eu disse a eles 'agora vocês têm que sobreviver três dias na fantástica natureza escocesa, se conseguirem lidar com isso, temos o que é preciso para ganhar o troféu'", finalizou.