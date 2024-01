Flamengo x Cruzeiro: veja onde assistir e horário do jogo da Copinha

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam hoje (22), às 19h30, na Arena Barueri (SP), uma das semifinais da Copinha.

A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada). O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

Avançou nos pênaltis. O Rubro-Negro chega às semifinais após uma emocionante decisão nos pênaltis contra o novato Aster após um empate por 1 a 1 no tempo normal.

Vitória apertada. Já o Cruzeiro eliminou o Coritiba com uma vitória por 1 a 0, com gol do zagueiro Pedrão aos 29 minutos do segundo tempo.

A outra semifinal. Quem avançar entre Flamengo e Cruzeiro pegará o vencedor de Corinthians x Novorizontino, que se enfrentam às 21h30 na Neo Química Arena (SP).

Prováveis escalações

Flamengo: Lucas Furtado; Felipe Brian, João Victor, Iago e Caio Garcia; Jean Carlos, Lucyan e Rodriguinho; Wallace Yan, Weliton e Victor Silva. Técnico: Raphael Bahia.

Cruzeiro: Otávio, Carlos Gómez, Pedrão, Bruno Alves e Henrique Silva; Gui Meira, Vitinho e Matheus Xavier; Ruan Índio, Tevis e Fernando. Técnico: Fernando Seabra.

Flamengo x Cruzeiro -- Semifinal da Copinha

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Data e hora: 22 de janeiro de 2024, às 19h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Sportv