Ex-Palmeiras, Diogo vê renovação de Abel Ferreira como o maior "reforço" do Verdão

O Palmeiras tem mantido sua política de contratações pontuais nas janelas de transferências e, até o momento, anunciou apenas três novos nomes para 2024. Apesar da atitude gerar questionamentos, para Diogo, ex-jogador que atuou pelo Verdão, o maior reforço da equipe foi a renovação com Abel Ferreira.

A saída do treinador foi cogitada no final do ano passado por conta de uma proposta do futebol árabe. Depois de indicar que Abel Ferreira permaneceria, o Palmeiras anunciou, na semana passada, que seu contrato foi estendido por mais um ano, passando a ser válido até o final de 2025.

Em participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, Diogo, que atuou no Verdão em 2014, acredita que a melhor atitude do clube foi garantir a permanência do português. O ex-atacante também projetou que a diretoria palmeirense terá dificuldade em encontrar um substituto para Endrick, que está vendido ao Real Madrid e deixará o Brasil no meio do ano.

"A maior contratação do Palmeiras foi a permanência do Abel (Ferreira), porque repor o Endrick vai ser muito difícil", avaliou o ex-jogador.

Até o momento, o Palmeiras tem como reforços o atacante Bruno Rodrigues, o lateral Caio Paulista e o volante Aníbal Moreno. Por outro lado, deixou de contar com Artur, vendido para o Zenit, da Rússia, e Kevin, comprado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Sobre a estreia do Palmeiras nesta temporada, um empate em 1 a 1 contra o Novorizontino, Diogo ponderou a qualidade da equipe do interior.

"A falta de ritmo agora é muito difícil para o Palmeiras. O Novorizontino é bem arrumado mesmo. Destes times do interior, talvez seja o time mais difícil", disse.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Inter de Limeira pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida, às 21h35 (de Brasília), será a estreia da equipe no Allianz Parque nesta temporada.