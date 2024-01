1º jogador expulso da NBA por drogas afirma: 'achava que não era viciado'

Micheal Ray Richardson foi o primeiro jogador a ser expulso da NBA, em 1986, por causa de drogas e relatou o momento "mais baixo de sua vida". A informação é do jornal espanhol As.

O que aconteceu

Enquanto meu agente estava tentando conseguir mais dinheiro dos Warriors, eu estava em Nova York me drogando loucamente.

O pior é que eu achava que isso era legal, que não era um viciado, mas alguém que estava vivendo uma grande vida.

Quando finalmente tínhamos um acordo com os Warriors, eu torci o tornozelo no primeiro treino, então fiquei preso em um Holiday Inn. As mulheres não paravam de me trazer drogas e comida, eu estava completamente ferrado. O ponto mais baixo da minha vida.

Agora olho para trás e me pergunto o que estava fazendo. Aquele não era eu. Pelo menos consegui sair, mas às vezes me pergunto onde teria chegado se nunca tivesse me envolvido com drogas

Segundo o também ex-jogador Buck Williams, Richardson "era um pouco como Magic Johnson": "Um dos melhores com quem joguei. Me fez [um jogador] melhor, intimidava os armadores adversários".

Ray Richardson venceu quatro All Stars (entre 1980 e 1985) e entrou duas vezes no melhor quinteto defensivo da NBA.

Ele quase voltou à NBA em 1988. Ele, porém, preferiu ir para a Europa.

Ele foi o número quatro do draft de 1978, superando Larry Bird. Ele foi o sexto selecionado.