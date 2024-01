Erro de estratégia e agilidade; PVC e Hernan falam sobre saída de Veríssimo

PVC e André Hernan falaram no De Primeira sobre a saída de Lucas Veríssimo do Corinthians após ter sido anunciado como contratado no início de janeiro. Para eles, o Corinthians errou no procedimento e isso causou a perda do atleta para o Al-Duhail, do Catar.

Não assinou: "A questão toda é que o Corinthians disse na nota oficial que o documento estava pronto para ser assinado desde o dia 4 de janeiro, mas se não estava assinado porque você apresenta o jogador, coloca para treinar, se esse documento não está assinado. Você colocar a culpa no empresário do jogador, no Benfica, agora é muito mais fácil. Era muito mais inteligente da parte do Corinthians você colocar jogador para treinar, apresentar, com o documento assinado. Benfica não teve as garantias, recebeu uma proposta maior, um salário maior para o jogador, jogador já teve as garantias, topou o negócio e informou o Corinthians que ia aceitar e foi embora".

Não teve agilidade: "A gente ouviu ontem o Augusto Melo dando entrevista coletiva. O que parece ouvindo as três partes, é que o Corinthians parece que não entendeu como aconteceu o negócio. A informação é: dia 28 de dezembro, o Benfica mandou o contrato para o Corinthians regulamentar e devolver o contrato novo assinado com a documentação nova. No dia 2 de janeiro, o Augusto Melo tomou posse na presidência do Corinthians. No dia 7 de janeiro ele apresentou a nova camisa, com a presença do Lucas Veríssimo e disse que era o primeiro contratado. Naquele momento, o Lucas Veríssimo e o staff já tinham dito que tinham uma proposta do Catar. Bastava o Corinthians devolver a documentação, não precisava pagar nada. A questão não era dinheiro, era agilidade, que o Corinthians não teve".

