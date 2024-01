Erick realiza "sonho de criança" no São Paulo e comenta estilo de jogo: "Gosto de ir para cima"

Nesta segunda-feira (22), o atacante Erick foi apresentado oficialmente como jogador do São Paulo. Em coletiva de imprensa no CT da Barra Funda, o novo camisa 33 afirmou estar realizando um sonho de criança no Tricolor e analisou a concorrência que terá para tentar conquistar seu espaço na equipe.

"Agradecer o São Paulo pela oportunidade. É um sonho de criança estar aqui, meu e da minha família. Para mim, é uma honra vestir essa camisa. Estou muito feliz e motivado, espero que seja um grande ano e, junto com meus companheiros, que a gente possa para ajudar o São Paulo conquistar todos os objetivos da temporada", disse

"É uma felicidade imensa poder vestir a camisa de um time tricampeão do mundo. Sobre a concorrência, tem jogadores de muita qualidade, o próprio James, Lucas, Wellington Rato, que joga na posição. Acho que vai ser uma disputa sadia, aquela dor de cabeça que todo treinador gosta de ter. Tenho certeza que quem o professor escolher vai dar contar do recado e ajudará o São Paulo da melhor forma", avaliou.

Erick comenta estilo de jogo e afirma poder jogar em vários lugares do campo

Destaque do Ceará em 2023, com 18 gols e 13 assistências em 52 partidas, Erick foi revelado pelo Náutico e acumula passagens também por Cruzeiro, Braga-POR, Vitória e Gil Vicente-POR. O atacante já tinha pré-contrato com o São Paulo desde julho do ano passado e firmou vínculo até o fim de 2026.

O jogador de 26 anos comentou seu estilo de jogo. O ponta já realizou sua estreia no novo clube e agradou a torcida são-paulina. Ele se colocou à disposição do técnico Thiago Carpini para atuar tanto na direita quanto na esquerda ou até como meio-campista.

"Deu para ver um pouco do meu estilo de jogo no sábado. Sou aquele atacante que gosta de ir para cima, não tem medo de arriscar as jogadas. No Ceará, joguei como meia e ponta do outro lado, para mim não faz muita diferença. Onde o Carpini optar para eu jogar, tenho certeza que estarei preparado para ajudar da melhor forma possível. "

Além de Erick, o Tricolor acertou, nesta temporada, a chegada dos meias Damián Bobadilla e Luiz Gustavo, também apresentado nesta tarde, e do atacante Ferrerinha, além do técnico Thiago Carpini. Dos novos reforços, apenas o paraguaio não estreou com a equipe no último sábado (20), no Morumbis.

Com Erick, o elenco do São Paulo viaja ainda nesta segunda para iniciar a concentração para o próximo compromisso pelo Campeonato Paulista. Pela segunda rodada, o Tricolor enfrenta o Mirassol, às 19h30 (de Brasília) desta terça-feira (23), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.