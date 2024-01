Endrick doa R$ 1 mil para engraxate em aeroporto do RJ: 'tocou meu coração'

O atacante Endrick, do Palmeiras e da seleção brasileira, doou R$ 1 mil para o engraxate Michel, que trabalha no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O jogador se prepara para a disputa do Pré-Olímpico.

O que aconteceu

A gente estava no Aeroporto para viajar para o Pré-Olímpico, e o Michel chegou com toda humildade para engraxar meu sapato, mas eu estava de tênis. Mesmo assim, parei para conversar e ele contou muito sobre a história de vida dele, da família, das filhas pequenas que ele tem e do quanto ele luta para ganhar o pão de cada dia. Deus tocou meu coração e eu pude ajudá-lo com algo, que é o que devemos fazer sempre, olhar para o próximo. Endrick

Michel aproveitou o encontro e pediu para tirar uma foto com o atacante. O engraxate ainda rasgou elogios ao jovem do Palmeiras.

[Endrick] é uma pessoa sensacional. Não é pela quantia, é porque o menino é super simpático. Michel, ao perfil Embaixada