Destaque do Porto, Evanílson diz viver melhor momento da carreira

Evanílson pode ser considerado um dos principais centroavantes brasileiros na atualidade, sendo o atacante do país com mais gols entre as principais ligas da Europa. O jogador do Porto celebrou o momento.

"Posso dizer que é o melhor momento da minha carreira", afirmou o atleta para o jornal português O Jogo.

Apesar da fase positiva, o atacante não computa apenas a ele os méritos, destacando o papel do conjunto para o seu crescimento individual.

"Os gols têm saído pela qualidade da equipe, que vem jogando muito bem", complementou Evanílson, um dos destaques do Porto.

Na atual temporada, são 16 gols em 23 partidas, além de quatro assistências. O jogador, portanto, tem uma média superior a 0,5 participação em tento por jogo.

Com isso, Evanílson pode ser uma das novidades da primeira lista do técnico Dorival Jr. na Seleção Brasileira. Na próxima data-Fifa, o Brasil terá pela frente a Inglaterra e a Espanha em dois amistosos.

Aos 24 anos, ele soma passagens por Porto, Fluminense, Tombense e STK Samorim (Eslovênia). Para ampliar os números na temporada, o time do brasileiro tem pela frente o Farense, nesse domingo, às 15h (de Brasília), como visitante.