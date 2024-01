Gabriel Menino e Piquerez treinam em reapresentação do Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira na Academia de Futebol após empate por 1 a 1 com o Novorizontino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Desfalques na primeira partida oficial da temporada, o meio-campista Gabriel Menino e o lateral esquerdo Piquerez treinaram normalmente com o restante do elenco. O primeiro estava em processo de transição física após cirurgia no tornozelo direito feita em outubro de 2023. O uruguaio, por sua vez, cumpria cronograma individual por uma entorse sofrida na reta final do Brasileirão.

Como de costume, os jogadores titulares no confronto em Novo Horizonte fizeram o recovery na parte interna do centro de excelência do CT do Palmeiras. Os demais foram a campo, onde realizaram atividades técnicas com atletas do sub-20 completando o treino. Por fim, houve aprimoramento de finalizações.

O atacante Endrick, a serviço da seleção brasileira Pré-Olímpica, segue como desfalque do Verdão, assim como o zagueiro Michel e o goleiro Kaique, pelo mesmo motivo.

O resultado de domingo (21) deixou o Verdão na segunda posição do Grupo B do Estadual, com um ponto. A equipe comandada por Abel Ferreira volta a campo nesta quarta-feira (24) para pegar a Inter de Limeira, pela segunda rodada do Paulistão. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

