Criciúma lança uniforme em homenagem ao mosaico criado pela torcida

O Criciúma e a Volt Sport revelaram o novo uniforme do clube para a temporada, inspirado no mosaico elaborado pela torcida carvoeira em julho do ano passado. A camisa, disponível nas versões de goleiro e jogador, destaca a mensagem "De pai pra filho e sempre será" acompanhada por um desenho que faz referência a essa frase, celebrando a paixão dos fãs da equipe.

"A camisa busca valorizar e homenagear a linda festa organizada pela torcida do Criciúma. Trata-se de um mosaico muito especial que explica sobre a relação familiar envolvida no futebol. Ficamos orgulhosos deste lançamento e esperamos que o modelo agrade aos fãs do Tigre", disse o sócio-diretor da Volt Sport, Fernando Kleimmann.

A versão jogador tem a cor dourada em destaque e detalhes em preto e amarelo. O uniforme conta com escudo do clube em TPU e apresenta um patch especial com a seguinte frase: "Dizem que somos loucos". Já a camisa de goleiro possui a predominância do cinza escuro e mostra detalhes em amarelo.

Alexandre Farias, vice-presidente administrativo do Criciúma, elogiou o uniforme e mostrou sua felicidade com o resultado.

"Além de extremamente bela, a camisa traz uma homenagem ao maior patrimônio do Criciúma: a nossa torcida. Estamos muito contentes com o lançamento do novo manto. A valorização dos nossos apoiadores é algo fundamental para essa gestão e ficamos honrados em levar este uniforme para os fãs do clube", falou.