Corinthians se reapresenta e foca no duelo contra o Ituano pelo Paulistão

Na manhã desta segunda-feira, o Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava para começar a preparação para o jogo pela segunda rodada do Paulistão, contra o Ituano.

Os jogadores que participaram de mais de 45 minutos da vitória contra o Guarani realizaram um trabalho regenerativo na parte interna. O restante do elenco, por sua vez, após ativação seguiu para aquecimento no gramado.

Durante a atividade, o técnico Mano Menezes promoveu uma atividade de passes e marcação pressão. Na sequência, houve um treinamento de enfrentamento em espaço reduzido.

Bom dia pra você que ganhou na estreia do Paulistão! ???? ? Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/9MM2asve09 ? Corinthians (@Corinthians) January 22, 2024

O Corinthians encerra a preparação para o jogo contra o Ituano nesta terça-feira, na parte da tarde. A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

Na ponta do Grupo C, o Timão está com três pontos, dois a menos que o Mirassol, vice-líder. Inter de Limeira e RB Bragantino, zerados, fecham a chave.