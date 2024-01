Santos chega a 16 anos de invencibilidade em estreias no Paulistão

Mais do marcar um início de temporada com o pé direito, a vitória sobre o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, manteve um tabu positivo para o Santos. O triunfo do último sábado fez o Peixe chegar a 16 anos de invencibilidade em estreias no Campeonato Paulista.

A última derrota do Alvinegro Praiano em compromissos inicias no Estadual aconteceu em 2008. Na ocasião, o time da Baixada Santista perdeu por 2 a 0 para a Portuguesa, no Morumbi.

De lá para cá, o Santos realizou mais 16 estreias no Paulistão, com 11 vitórias, cinco empates e nenhuma derrota. Portanto, acumula 79,2% de aproveitamento no período.

NO AR! ? O início da temporada 2024 com os detalhes da vitória do Peixão em Ribeirão Preto, nos #BastidoresSantosTV! ? Completo em https://t.co/fiAegTaUvK pic.twitter.com/Yt3DhxByB8 ? Santos FC (@SantosFC) January 21, 2024

Vale destacar que, dos compromissos iniciais no Paulista analisados, sete deles foram como mandante, na Vila Belmiro. Em casa, o Alvinegro Praiano somou seis vitórias e um empate.

Com o resultado positivo do último sábado, o Santos somou os primeiros três pontos no Grupo A, que ainda conta com Portuguesa, Santo André e Ituano. O Peixe volta a campo na próxima quinta-feira (25), quando recebe a Ponta Preta, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Confira as estreias do Santos nos últimos 16 Paulistas:

22/01/2009 - Santos 2 x 0 Guaratinguetá - Vila Belmiro

2 x 0 Guaratinguetá - Vila Belmiro 17/01/2010 -Rio Branco 0 x 4 Santos - Pacaembu

- Pacaembu 15/01/2011 - Linense 1 x 4 Santos - Gilberto Siqueira Lopes

- Gilberto Siqueira Lopes 21/01/2012 - XV de Piracicaba 1 x 1 Santos - Barão de Serra Negra

19/01/2013 - São Bernardo 1 x 3 Santos - Primeiro de Maio

- Primeiro de Maio 18/01/2014 - Santos 1 x 0 XV de Piracicaba - Vila Belmiro

1 x 0 XV de Piracicaba - Vila Belmiro 01/02/2015 - Santos 3 x 0 Ituano - Vila Belmiro

3 x 0 Ituano - Vila Belmiro 30/01/2016 - Santos 1 x 1 São Bernardo - Vila Belmiro

03/02/2017 - Santos 6 x 2 Linense - Vila Belmiro

6 x 2 Linense - Vila Belmiro 17/01/2018 - Linense 0 x 3 Santos - Gilberto Siqueira Lopes

- Gilberto Siqueira Lopes 19/01/2019 - Santos 1 x 0 Ferroviária - Vila Belmiro

1 x 0 Ferroviária - Vila Belmiro 23/01/2020 - Santos 0 x 0 Red Bull Bragantino - Vila Belmiro

28/02/2021 - Santo André 2 x 2 Santos - Canindé

26/01/2022 - Inter de Limeira 0 x 0 Santos - Major Levy Sobrinho

14/01/2023 - Santos 2 x 1 Mirassol - Vila Belmiro

2 x 1 Mirassol - Vila Belmiro 20/01/2024 - Botafogo-SP 0 x 1 Santos - Arena Eurobike

