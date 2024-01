Com joia da base, São Paulo finaliza preparação para partida contra o Mirassol; veja provável escalação

O elenco do São Paulo finalizou, na manhã desta segunda-feira (22), no CT da Barra Funda, a preparação para o segundo compromisso na temporada, contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. A bola rola às 19h30 (de Brasília) desta terça-feira (23), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

A novidade da atividade ficou por conta da presença do jovem lateral direito Igor Felisberto, de apenas 16 anos. O garoto foi relacionado para a partida e viaja com o restante do elenco no fim da tarde para São José do Rio Preto, local da concentração da delegação. O plantel tricolor utilizou avião da nova parceira do clube pela primeira vez.

Os desfalques do São Paulo e como foi o treino

Se a joia de Cotia estará presente, alguns nomes conhecidos do torcedor são-paulino seguem como desfalque. Arboleda, Rafinha, Moreira, James Rodríguez e Michel Araujo, atletas que seguem cronogramas específicos para controle de carga, foram ao gramado para exercícios individualizados, mas serão ausência.

Além deles, Rodrigo Nestor, em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, também é baixa. O meia foi a campo nesta segunda-feira para realizar trabalhos com a fisioterapia.

Assim, o técnico Thiago Carpini deve ir a campo com: Rafael; Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Alisson, Pablo Maia e Luciano; Wellington Rato, Lucas Moura e Calleri.

O treino do São Paulo começou com um vídeo exibido pela comissão técnica aos atletas na parte interna do CT. Na sequência, sob o comando dos preparadores físicos, houve um trabalho de aquecimento, que incluiu exercícios com bola.

O técnico Thiago Carpini, então, comandou um trabalho tático posicional seguido de um ensaio de bolas paradas. Enquanto isso, uma outra parte do elenco fazia um treino técnico no gramado ao lado.

Por fim, o Tricolor ocupa a liderança do Grupo D, empatado com o São Bernardo, segundo colocado, mas com vantagem nos critérios de desempate. Novorizontino (um ponto) e Botafogo-SP (zerado) completam a chave.