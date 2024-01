Maria Sharapova compra 'cabana' nos EUA por R$ 56 milhões; veja

Do UOL, em São Paulo

A ex-tenista Maria Sharapova comprou uma mansão avaliada em 11,5 milhões de dólares (R$ 56,5 milhões) em Montecito, na Califórnia (EUA).

O que aconteceu

O imóvel tem seis quartos, cinco banheiros, um lavado e uma lareira na parte externa. O hall de entrada tem claraboia e se conecta com uma sala de estar.

A suíte master tem lareira, banheira de imersão e acesso direto para um terraço coberto com vista para a piscina e o mar. A área externa da casa conta com pomar com árvores frutíferas.

A mansão conta com altas paredes retráteis de vidro. A estrutura permite a entrada da luz natural.

A casa de hóspedes é independente da principal. Ela conta com cozinha, um quarto, piscina com vista para o mar e garagem para três carros.

O local pertencia à filantropa Ann Lurie.

Veja a mansão de Maria Sharapova