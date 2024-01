Carille indica a contratação do goleiro Gabriel Brazão para o Santos

O técnico Fábio Carille segue em busca de um novo goleiro para o Santos. O principal alvo no momento é Gabriel Brazão, que atualmente defende o Ternana, da Itália.

O jogador tem 23 anos e foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro. Em 2019, foi negociado com o Parma, da Itália. Na sequência, passou por Inter de Milão, Albacete-ESP, Real Oviedo-ESP e SPAL. Em agosto do ano passado, fechou com o Ternana.

Antes, o alvo era Marcelo Grohe, do Al-Ittihad Jeddah, da Arábia Saudita. O goleiro de 36 anos, porém, ligou para Carille e avisou que não sairá do mundo árabe no momento,

"O Marcelo Grohe me ligou. Era o nosso primeiro nome. Mas ele vai seguir lá. Teria qu abrir mão de todo contrato. São valores que não dá para abrir mão. Pode ser o Gabriel. Vou me reunir com a comissão, o Oscar e Arzul. Vamos definir. Precisa de mais um goleiro, sim", disse o técnico ao Domingo Esportivo, da TV Santa Cecília.

Atualmente, o goleiro titular do Santos é João Paulo. O reserva é o jovem Diógenes.

Após vencer o Botafogo-SP na estreia do Campeonato Paulista, o Peixe volta a campo na quinta-feira, quando recebe a Ponte Preta, pela segunda rodada. O embate será na Vila Belmiro, às 19h30 (de Brasília).