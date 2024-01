Boca Juniors anuncia a contratação do volante Kevin Zenón

O Boca Juniors anunciou nesta segunda-feira a chegada de Kevin Zenón. O volante de 22 anos estava no Unión da Argentina.

Kevin Zenón é o segundo reforço da equipe xeneize para a temporada. O jogador defendia o Unión, clube que o revelou, desde 2020. Ao todo, ele disputou 113 jogos pelo antigo time, marcou seis gols e distribuiu dez assistências.

Os Boca Juniors pagou cerca de 17 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos de Zenón, de acordo com o Diário Olé. O meia já está a disposição do técnico Diego Hernán Martínez para o próximo jogo e, inclusive, participou de toda a pré-temporada com o elenco do Unión. Ou seja, está pronto para estrear.

O Boca Juniors entra em campo no próximo sábado (27), às 19 horas (horário de Brasília), pela estreia do clube na Copa da Liga, diante do Platense.