Bia Zaneratto, ex-Palmeiras, é anunciada por equipe dos Estados Unidos

O Kansas City Current, dos EUA, anunciou a chegada da atacante Bia Zaneratto na tarde desta segunda-feira. A atleta de 30 anos se despediu do Palmeiras na última semana e assinou com o clube americano até o fim de 2024, com a opção de renovar por mais um ano. A Imperatriz irá se juntar às compatriotas Lauren e Debinha.

O treinador da equipe, Vlatko Andonovski, rasgou elogios a sua nova jogador.

"A habilidade da Bia de fazer gols e criar espaços dentro e ao redor da área é extraordinária. Ela é uma atacante de classe mundial e já provou isso por clube e seleção."

Pelo Palmeiras, Bia Zaneratto conquistou um Campeonato Paulista e uma Copa Libertadores. Além disso, foi a artilheira e eleita a craque do Brasileirão em 2021. Com a Seleção Brasileira, possui duas Copa América, 2018 e 2022, e o Torneio Internacional de Yongchuan de 2017. Bia também atuou por quatro Copas do Mundo consecutivas e, na última edição, marcou um gol contra o Panamá que concorreu ao Prêmio Puskás.