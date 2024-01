Bellingham, com nova função, lidera participação em gols do Real Madrid na atual temporada

O meio-campista Jude Bellingham, que está com uma nova função dentro de campo, vem sendo o principal jogador do Real Madrid na atual temporada, sua primeira pelo clube espanhol. O inglês é o artilheiro e líder de participação direta para gols da equipe merengue. Em 26 jogos, ele balançou as redes 18 vezes e distribuiu oito assistências.

Bellingham vem atuando mais avançado, até mesmo como um meia ou segundo atacante. O Real está jogando atualmente sem um centroavante de ofício, por conta disso o ataque fica mais aberto e gera mais oportunidades para Jude avançar.

O próprio jogador já destacou essa nova posição em que vem atuando e disse qual a importância do técnico Ancelotti para seu sucesso.

"Botei meu esforço e compromisso ferozmente para me superar com trabalho. Mas o crédito vai para o mister Ancelotti, que encontrou a posição adequada para mim e me deu mais liberdade em campo. Assim, agora eu voo", afirmou Bellingham ao jornal "Tuttosport".

Fayez NURELDINE / AFP

O inglês nunca teve um desempenho tão bom na parte ofensiva. Em sua passagem pelo Borussia Dortmund ele jamais atingiu esta marca atual. Na sua melhor temporada pelo clube alemão ele conseguiu participar diretamente de 21 gols, enquanto no Real já soma 26.

Se não bastasse os números, Bellingham vem sendo bastante decisivo para o time da capital espanhola. O jovem de apenas 20 anos foi importante em diversos jogos difíceis da atual temporada, por exemplo a virada sobre o Almería por 3 a 2 neste domingo e a vitória sobre o Barcelona no primeiro turno do Campeonato Espanhol por 2 a 1.