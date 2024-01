Bayern de Munique abre conversas por Trippier, do Newcastle

Segundo o jornal inglês The Guardian, o Bayern de Munique tem interesse na contratação do lateral direito Kieran Trippier, do Newcastle. A equipe alemã teria feito uma abordagem inicial para entender a situação do atleta e o modelo do negócio a ser feito.

O Newcastle United está exigindo um valor entre 11 milhões e 14 milhões de euros pela venda do inglês ao Bayern de Munique. O clube que disputa a Premier League e a Copa da Inglaterra não quer perder o jogador, mas entende que sua saída pode aliviar o orçamento para possíveis negociações, se enquadrando na regra do fair play financeiro estabelecida.

Os alemães desejam um empréstimo com opção de compra no futuro, todavia os ingleses preferem uma transferência em definitivo agora, na janela de inverno europeu. Já Eddie Howe, treinador da equipe, considera o lateral-direito uma peça fundamental, apesar de seu rendimento ter caído nos últimos jogos, e não quer perdê-lo.

Trippier acenou positivamente com uma possível ida à Alemanha. Seu contrato com o Newcastle vai até 2025. No Campeonato Inglês desta temporada, fez 19 jogos e distribuiu sete assistências.

?No player has had more successful crosses in open play this season in the Premier League than Kieran Trippier (22).#NUFC | @streetlightings pic.twitter.com/gwTRYKH8tA ? Newcastle United StatZone (@nufcsz) January 19, 2024

O clube da Baviera tem outras opções e não pretende seguir com as conversas caso os valores desagradem. Os campeões alemães também abriram negociação para contratar Nordi Mukiele, do PSG, mas há um impasse sobre a obrigação de comprá-lo, levando o time da Bundesliga a buscar um acordo para ter Trippier.