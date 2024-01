Atuesta ganha minutos em estreia do Paulista e projeta temporada de 2024 após se recuperar de lesão

O meio-campista Atuesta ganhou minutos em campo durante a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista ao entrar no lugar de Raphael Veiga aos 35 do segundo tempo. Esta foi apenas o segundo jogo do colombiano após se recuperar de grave lesão no joelho sofrida em fevereiro de 2023.

Atuesta comentou sobre o processo de recuperação, que levou cerca de nove meses. O jogador retornou aos gramados no dia 6 de dezembro e atuou nos últimos minutos do empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no jogo da 38ª rodada que deu o título do Campeonato Brasileiro ao Verdão.

"O ano passado foi muito difícil para mim, de verdade. Não só fisicamente, mentalmente também, que é ainda mais difícil que a parte física. Mas, graças a Deus, consegui voltar no mesmo ano, ganhamos o título e fiquei muito feliz porque consegui voltar antes de terminar o campeonato. Foi algo bonito para mim", disse.

"O departamento médico, os fisioterapeutas, a psicóloga, todos foram importantes para mim. Com a ajuda deles, é mais fácil entregar seu 100% em uma circunstância assim. Agradeço a Deus por me permitir voltar dessa maneira e só tento desfrutar de passar a bola, controlar, coisas que antes não valorizava muito. Coisas que são normais, mas quando você se machuca, não é mais. O que eu mais gosto de fazer é jogar bola, então eu desfruto muito. Isso e o apoio de todos aqui têm me ajudado a voltar muito bem na pré-temporada, começar o ano bem, e espero continuar desse mesmo jeito", seguiu.

O meio-campista chegou ao Palmeiras em 2022 e desde então já disputou 60 jogos, tem dois gols e duas assistências. Atuesta revelou os objetivos da equipe e admitiu o sonho de ganhar a Libertadores. Pelo Alviverde, ele tem dois Paulistas (2022 e 2023), dois Brasileiros (2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

"Coletivamente, desde que cheguei aqui, os objetivos são muito claros, que é ganhar sempre. Qualquer jogo, qualquer treino o foco é a vitória. É trabalhar ao máximo, preparar-se da melhor maneira para enfrentar todos esses objetivos, os campeonatos que queremos ganhar. Eu ainda não consegui ganhar a Libertadores aqui, é um sonho que espero cumprir. Não só para mim, mas para outros atletas que chegaram e não tiveram a oportunidade de ganhar também. Nosso objetivo é ganhar todos os jogos que disputarmos, finalizou.

Com Atuesta, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta a Inter de Limeira, no Allianz Parque, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 21h35 (de Brasília).