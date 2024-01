Arrascaeta destaca entrosamento com De La Cruz no Flamengo

O Flamengo venceu o Philadelphia Unión no primeiro amistoso nos Estados Unidos. A partida marcou a estreia do meia De la Cruz com a camisa rubro-negra.

O meia Arrascaeta exaltou a estreia do compatriota e destacou o entrosamento que tem com o ex-jogador do River Plate.

"A gente já se conhecia, temos treinado muito na seleção uruguaia. Sabemos que temos que jogar próximo, foi o que tentamos fazer. A gente já mostrou um pouquinho aí, jogar pertinho. Eu acho que vai dar certo. Estamos há duas semanas de trabalho muito forte, então com certeza nesses jogos se desgasta isso junto", disse.

FIM DE JOGO NOS ESTADOS UNIDOS! Pela @FC_series, o Mengão vence o Philadelphia Union por 2 a 0 com gols de Pedro e Everton Cebolinha! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/w8Z8dy8J7a ? Flamengo (@Flamengo) January 21, 2024

A dupla é presença constante na seleção uruguaia atualmente. O técnico Marcelo Bielsa, porém, deixa Arrascaeta no banco de reservas.

O Flamengo vai seguir nos Estados Unidos nesta semana. Isso porque no próximo sábado, a equipe enfrenta o Orlando City-EUA, em mais um amistoso.