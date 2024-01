Carioca terá biometria facial em jogos de Botafogo, Flamengo e Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro

Uma das principais novidades no Campeonato Carioca de 2024 será a utilização da biometria facial para o acesso de torcedores nos jogos de Botafogo, Flamengo e Vasco como mandantes em seus estádios.

O que aconteceu

O Vasco foi o primeiro a aderir. O Cruzmaltino inaugurou a tecnologia no dia 21 de setembro do ano passado, fruto de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado com o Ministério Público após a interdição de São Januário por quase três meses.

O clube vascaíno tem feito o cadastramento de seus torcedores de forma gradual, onde começou com as gratuidades e agora já se estende para os planos mais caros de sócios. O Cruzmaltino fechou 2023 com cerca de quatro mil acessos por jogo através desta tecnologia nas 52 catracas de São Januário. A empresa que opera é a Imply.

Flamengo e Botafogo adotaram em seguida. O Rubro-Negro e o Alvinegro passarão a implementar a biometria facial a partir do Estadual. Ambos fecharam com a empresa Bepass, a mesma que opera no Allianz Parque, do Palmeiras.

Rubro-Negro já abriu o cadastramento para todos os seus torcedores. A expectativa do Fla é inaugurar a tecnologia nas 156 catracas do Maracanã no clássico com o Botafogo, no dia 7 de fevereiro.

Flamengo pretende utilizar um critério de assiduidade com o serviço. O clube quer aproveitar o controle da biometria para privilegiar quem se faz mais presente nos jogos.

O Alvinegro ainda não iniciou o cadastramento, mas informa que a tecnologia passará a funcionar no decorrer do Campeonato Carioca, estando presente nas 96 catracas do estádio Nilton Santos já no início do Campeonato Brasileiro.

Nossa ideia é proporcionar agilidade na entrada dos torcedores, já que a leitura da face acontece em menos de três segundos, além da facilidade, até porque a própria face é a entrada, não sendo necessário apresentar nenhum documento ou QRCode

Ricardo Cadar, fundador e CEO da Bepass

Flu tem conversas para também adotar

O Fluminense ainda não fechou contrato para biometria facial. O UOL, porém, apurou que o Tricolor mantém conversas com a Bepass para adotar. A empresa possui a vantagem de já estar instalando a tecnologia nos jogos do Flamengo, que é parceiro comercial do Flu na gestão do Maracanã.

Lei obriga clubes a adotarem até 2025

Vasco, Flamengo e Botafogo estão se antecipando a um serviço que passará a ser obrigatório, em 2025, nos estádios brasileiros com capacidade a partir de 20 mil lugares. A Lei Geral do Esporte, nº 14.597/2023, foi sancionada em 15 de junho de 2023 e determina que a tecnologia seja implementada em até dois anos.

Athletico-PR, Goiás e Palmeiras já adotam integralmente o reconhecimento facial no Brasil.