Abel avalia que Palmeiras está em processo de "carregar a bateria" e fala sobre ajustes para a temporada

A estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista de 2024 não foi nada empolgante. A equipe sofreu diante do Novorizontino e cedeu empate no último minuto do jogo no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Para o técnico Abel Ferreira, o Verdão deu seu melhor em campo, mas ainda está em processo de "carregar a bateria".

"Acima de tudo, acho que o que a equipe sente nesse momento é que estamos em processo de carregar a bateria. Tenho certeza absoluta porque hoje vi isso que a equipe deu melhor que podiam. Em relação aos reforços, entraram três, saíram três e com o tempo vamos analisar o que ainda temos que fazer temos que ajustar. Sabemos que terá saídas no meio do ano. O preço de ganhar títulos é esse, todos querem vir aqui buscar nossos jogadores. Acho que já vendemos os jogadores necessários para compensar o balanço financeiro e agora vamos deixar continuar o Paulistão, fazer os ajustes", disse.

Antes de começar a temporada, o Palmeiras perdeu dois jogadores: Artur e Kevin, que foram negociados com o Zenit e ao Shakhtar Donetsk, respectivamente. No meio do ano, a equipe não poderá mais contar com o atacante Endrick, que está vendido ao Real Madrid desde o fim de 2022, e se apresenta ao clube espanhol quando completa 18 anos.

Um outro ponto comentado pelo treinador ao longo da coletiva foi a diferença de tempo de preparação entre as equipes. O Verdão começou a preparação no dia 8 de janeiro, enquanto o Novorizontino se apresentou já em dezembro. Como exemplo, Abel falou sobre o Água Santa, surpresa na decisão do Estadual de 2023.

"Como é que vocês explicam, por exemplo, o Água Santa ter chegado à final no ano passado? Porque se preparou muito bem antes. Acabamos por nem festejar o título porque acabou o campeonato e entramos de férias. Há um período que temos que nos desligar do futebol. Claro que tem muito peso. Essas equipes são preparadas para fazer essa competição. São equipes que estão na primeira e segunda divisões, é um campeonato extremamente difícil e competitivo. E a cada ano que passa está mais organizado. Tenho pena que haja tantos jogos, porque não nos dá tempo de preparamos como devíamos. Temos que saber lidar com essas situações. Dar os parabéns ao Novorizontino porque acreditou até o fim, levou um ponto e nós levamos outro e seguimos em frente", finalizou.

O Palmeiras, que tem um ponto e ocupa a segunda posição do Grupo B, volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta a Inter de Limeira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela segunda rodada do Estadual.