À espera de reforços, Corinthians terá desafios fora de casa antes de primeiro clássico do ano

O Corinthians estreou com o pé direito no Campeonato Paulista neste último domingo. O time venceu o Guarani por 1 a 0, na Neo Química Arena, e já se prepara para os próximos compromissos da temporada.

Ainda à espera de reforços, o Timão terá seu primeiro desafio fora de casa nesta semana. Nesta quarta-feira, a equipe visita o Ituano, em Itu. A partida está agendada para as 19h30 (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior.

Para este jogo, o técnico Mano Menezes já projeta duas novidades: o meio-campista Rodrigo Garro e o lateral direito Matheuzinho, ou Matheus França. O primeiro ainda não foi devidamente regularizado no BID da CBF e só aguarda o registro para ficar à disposição.

Já o segundo, que sequer foi anunciado pelo clube, é um caso mais complexo. O Corinthians ainda precisa acertar os detalhes finais da negociação com o Flamengo antes de inscrevê-lo. Ele já treina com o restante do elenco no CT Dr. Joaquim Grava e espera pelo desfecho das conversas.

Em seguida, o Timão voltará a jogar como visitante, desta vez contra o São Bernardo, no ABC Paulista. O embate irá acontecer às 20h (de Brasília) de sábado, no Estádio Primeiro de Maio.

As próximas duas rodadas servirão de preparação para o Corinthians antes de um teste definitivo para a temporada. Isso porque, na quarta rodada, o time irá receber o São Paulo em Itaquera, no primeiro clássico da equipe neste ano. O Majestoso está programado para o dia 30 (uma terça-feira), às 19h30, na Neo Química Arena.