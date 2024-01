Vlahovic brilha, Juventus atropela Lecce e assume liderança do Italiano

A Juventus conquistou uma importante vitória neste domingo. O time comandado por Massimiliano Allegri visitou o Lecce no estádio Ettore Giardiniero, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, e confirmou seu favoritismo, batendo os donos da casa por 3 a 0, graças aos gols de Dusan Vlahovic (2) e do brasileiro Bremer.

Com o resultado, a Juventus foi a 52 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Italiano, desbancando a Inter de Milão, com 51, da ponta da tabela. O time nerazzurri, porém, tem um jogo a menos e só depende de si para retomar a primeira colocação.

O Lecce conseguiu segurar o ímpeto da Juventus no primeiro tempo, mas não conseguiu manter a toada na etapa complementar. Aos 14 minutos, Cambiaso cruzou na medida para Vlahovic, que arrematou no cantinho, sem deixar a bola cair no chão, marcando um bonito gol para abrir o placar para a Velha Senhora.

Um pouco depois, aos 23, a Juventus ampliou. Kostic cruzou na medida para McKennie no segundo pau, e o norte-americano ajeitou de cabeça para Vlahovic chegar completando de carrinho. Houve dúvidas se a bola já havia cruzado a linha do gol antes de o atacante sérvio tocar nela, mas, após o replay, ficou claro que o autor do primeiro gol também foi o responsável pelo segundo.

Já na reta final da partida, mais precisamente aos 40 minutos do segundo tempo, o zagueiro brasileiro Bremer também balançou as redes, subindo mais alto que a defesa do Lecce para completar de cabeça o cruzamento de Samuel Iling em cobrança de falta.

A Juventus volta a entrar em campo no próximo sábado, às 14h (de Brasília), contra o Empoli, no Allianz Stadium, em Turim, pelo Campeonato Italiano. Depois, no dia 4 de fevereiro, terá pela frente o confronto direto pela liderança da competição contra a Inter de Milão, no San Siro.