Vini Jr. se solidariza com Maignan após caso de racismo: 'sempre com você'

Vinicius Junior se manifestou e saiu em defesa do goleiro francês Mike Maignan, do Milan, que foi vítima de racismo na partida contra a Udinese, ontem (20).

O que ele disse?

Só falar não vai mudar nada." Estas são as palavras de Maignan. É hora de prender os racistas para que tenham vergonha de quem são. Agradeço aos que realmente apoiam a nossa luta e lamento aqueles que só aparecem com palavras vazias para ganhar a simpatia da imprensa. Sempre com você, Maignan. - publicou o atacante brasileiro em seu perfil no X (antigo Twitter).

"Solo hablar no cambiará nada". Estas son palabras de Maignan. Ya es hora de encarcelar a los racistas para que tengan verguenza de quien son.



Agradezco a quienes realmente apoyan nuestra lucha y lamento a quienes sólo aparecen con palabras vacías para ganarse la simpatía de la… https://t.co/a63M8ygo6c -- Vini Jr. (@vinijr) January 21, 2024

Entenda o caso

Maignan foi alvo de gritos racistas da torcida da Udinese, na partida contra o Milan pelo Campeonato Italiano.

O goleiro reclamou ao árbitro, que paralisou o jogo por cinco minutos.

Após o jogo, o francês se manifestou e lamentou a situação, em um longo desabafo nas redes sociais:

"Não foi o jogador que foi atacado. É o homem. Ele é o pai da família. Esta não é a primeira vez que isso acontece comigo. E não sou o primeiro a quem isso aconteceu" - diz um trecho do texto do jogador

Confira a manifestação completa de Mike Maignan:

Não foi o jogador que foi atacado. É o homem. Ele é o pai da família. Esta não é a primeira vez que isso acontece comigo. E não sou o primeiro a quem isso aconteceu.

Emitimos comunicados de imprensa, campanhas publicitárias, protocolos e nada mudou.

Hoje, todo um sistema deve assumir a responsabilidade:

⁃ Os autores destes atos, porque é fácil atuar em grupo, no anonimato de uma plataforma.

⁃ Os espectadores que estavam na arquibancada, que viram tudo, que ouviram tudo, mas que optaram pelo silêncio, vocês são cúmplices.

⁃ O clube da Udinese, que só falou em interrupção da partida, como se nada tivesse acontecido, você é cúmplice.

⁃ As autoridades e o Ministério Público, com tudo o que está acontecendo, se você não fizer nada, TAMBÉM SERÁ CÚMPLICO.

Já te disse e vale a pena repetir: não sou VÍTIMA. E quero agradecer ao meu clube, o AC Milan, aos meus companheiros, ao árbitro, aos jogadores da Udinese e a todos que me enviaram mensagens, que me ligaram, que apoiaram privada e publicamente. Não posso responder a todos mas vejo vocês e estamos JUNTOS.

É uma luta difícil, que exigirá tempo e coragem. Mas é uma luta que venceremos.