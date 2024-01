Payet faz, e Vasco bate time uruguaio em amistoso com clima de Libertadores

Em jogo que terminou com muita confusão entre os jogadores, o Vasco derrotou o Deportivo Maldonado por 1 a 0 na noite de hoje (21), e venceu seu segundo jogo do torneio amistoso Serie Río de la Plata, em Punta Del Este, no Uruguai.

O gol marcado por Payet garantiu a Taça Juan Ahuntchain para o Vasco. Na última sexta-feira, o clube carioca bateu o San Lorenzo e levantou o Troféu Pablo Guiñazu, também pelo torneio de pré-temporada.

Apenas uma hora mais cedo, o Vasco empatou por 3 a 3 contra o Sampaio Corrêa-RJ, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O time foi composto por jogadores e jovens da base que não participaram da pré-temporada no Uruguai.

É esperado que o elenco principal do Vasco esteja presente no próximo jogo, na quinta-feira (25), pela terceira rodada do estadual do Rio, contra o Madureira, em São Januário.

O Cruzmaltino fez novas homenagens ao centenário dos Camisas Negras. A equipe utilizou na camisa os nomes dos jogadores da equipe de 1924, que ficou marcada por lutar contra o preconceito racial.

Como foi o jogo

Primeiro tempo - O Vasco foi superior ao Deportivo Maldonado, mas, apesar de ter sido pouco ameaçado, também não criou oportunidades tão perigosas. A melhor chance veio dos pés de Payet, aos 34 minutos, com uma finalização rasteira defendida por Reyes em dois tempos. Em outro lance no final da etapa, Vegetti recebeu na grande área e finalizou nas mãos do goleiro adversário.

Segundo tempo - O Vasco manteve o ritmo e calibrou o pé. A equipe brasileira seguiu criando chances, mas desta vez acertou a mira e abriu o placar aos 17 minutos, com Payet. Ramón Díaz realizou várias alterações ao longo da etapa final.

O clima esquentou no final. Faltando três minutos para os acréscimos, houve uma discussão generalizada entre os jogadores dos dois times. As entradas ficaram mais firmes, e o defensor Alfaro, do Maldonado, levou cartão vermelho por entrada dura em Rossi. Após isso, o empurra-empurra continuou, Medel foi para cima do bandeira, e o árbitro encerrou a partida antes do previsto.

Gol

17' do 2º T - Payet marcou. David recebeu na linha de fundo e cruzou para Praxedes, na entrada da área, que não conseguiu dominar. A bola sobrou para Payet, que bateu com precisão no canto.