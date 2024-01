Vasco vence o Deportivo Maldonado no segundo teste no Uruguai

O Vasco encerrou a pré-temporada no Uruguai com vitória. Neste domingo, o Gigante da Colina fez 1 a 0 no Deportivo Maldonado-URU, no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em amistoso válido pela Serie Río de la Plata. Payet foi o autor do gol do triunfo e o destaque do clube carioca. O jogo teve confusão no fim, com empurra-empurra entre os jogadores.

Na última quinta-feira, o Vasco já havia vencido o San Lorenzo, da Argentina, por 1 a 0. Agora, fechou a participação em solo uruguaio com novo triunfo e motivos para se animar, principalmente em relação a Payet.

O meia francês, de 36 anos, foi o destaque do Vasco contra o Deportivo Maldonado. Payet mostrou desenvoltura pela esquerda e também teve liberdade para flutuar. Ele teve uma boa atuação, mostrando que pode ser muito útil ao Gigante da Colina em 2024.

O técnico Ramón Díaz fez mudanças em relação à vitória sobre o San Lorenzo. Léo, Paulo Henrique, Jair e Payet iniciaram no time titular. O comandante também apostou no esquema com três zagueiros na primeira etapa.

O duelo entre Deportivo Maldonado e Vasco

O Vasco chegou bem pela direita. Aos dez minutos, Paulo Henrique ganhou a jogada e rolou para Jair, na entrada da área. Ele, contudo, chutou por cima. O Deportivo Maldonado respondeu aos 14 minutos. Cantera chutou no canto e viu Léo Jardim defender com segurança.

O Gigante da Colina buscava pressionar o Deportivo Maldonado, mas faltava caprichar lá na frente para criar mais chances. Payet aparecia bem pelo lado esquerdo. Aos 34, por exemplo, ele arriscou da entrada da área. Guillermo Reyes defendeu.

O Vasco quase abriu o placar aos 43 minutos. Payet achou bem Vegetti na área. O centroavante emendou, mas o goleiro do Deportivo Maldonado defendeu. O primeiro tempo terminou sem gols.

O técnico Ramón Díaz fez uma mudança no intervalo. Ele colocou Praxedes no lugar de Medel. O Vasco controlava o jogo, mas sofria para criar. Até que Payet, destaque do time, voltou a aparecer. Aos 17 minutos, David se esforçou e ganhou a bola pela esquerda. Ele cruzou, Praxedes acabou ajeitando e Payet bateu para fazer 1 a 0.

Aos 19 minutos, o técnico do Vasco fez mais quatro mudanças. Ele colocou Rojas, Zé Gabriel, Serginho e Rayan. Saíram Paulo Henrique, Jair, Paulinho e Vegetti. Aos 22, Praxedes arriscou de fora da área. Reyes mandou para escanteio. O Maldonado assustou aos 40 minutos. Após saída errada de Léo Jardim, o goleiro precisou trabalhar e espalmou finalização de fora da área.

No fim do jogo, houve confusão entre os atletas. Apesar de amistoso, o duelo teve entradas mais ríspidas desde o começo. Aos 43, após uma falta em Payet, o clima esquentou. Aos 45, Alfaro fez falta em Rossi, alteração de Ramón Díaz, e foi expulso. O tempo fechou de novo, com mais u, empurra-empurra entre os jogadores. O árbitro Antonio García, então, encerrou o jogo. O Gigante da Colina venceu mais uma vez no Uruguai.

FICHA TÉCNICA



DEPORTIVO MALDONADO 0 X 1 VASCO

Local: Estádio Domingo Burgueño Miguel, Maldonado (URU)



Data: 21/01/2024, domingo



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Antonio García



Assistentes: Sebastián Silveira e Juan Álvarez



Cartão amarelo: João Victor, Paulinho, Jair e Payet (Vasco) e Agustín Rodríguez e Sebastían González (Deportivo Maldonado)



Cartão vermelho: Alfaro (Deportivo Maldonado)



Gol:



Vasco: Payet, aos 17? do 2ºT

DEPORTIVO MALDONADO: Guillermo Reyes; Petryk, Menosse (Gian Trassante), Diana (Nichele) e Alfaro; Lucas Núñez (Ángel Rodríguez), Centeno (Lucas Fernández), Cantera (Cartagena) e Pablo González; Toledo (Agustín Rodríguez) e Marco Ruben (Eliás de León e depois Sebastían González).



Técnico: Boghossian.

VASCO: Léo Jardim; Medel (Praxedes), João Victor (Puma Rodríguez) e Léo (Maicon); Paulo Henrique (Rojas), Jair (Zé Gabriel), Paulinho (Serginho), Payet e Lucas Piton; David (Rossi) e Vegetti (Rayan).



Técnico: Ramón Díaz.