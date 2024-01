Triatleta de 17 anos se choca com carro em treino e está em estado grave

O triatleta espanhol Lucas García Picón, de 17 anos, está internado na UTI do Hospital Clínico Universitário de Santiago de Compostela após sofrer um grave acidente de bicicleta durante um treinamento. As informações são do jornal "LA Voz de Galicia".

O que aconteceu

Lucas sofreu um traumatismo craniencefálico grave com perda de consciência após colidir com um carro em uma estrada em Barro.

O jovem espanhol teria se distanciado de seus colegas durante o treinamento e foi encontrado caído na estrada após o acidente. Os próprios companheiros de equipe fizeram os primeiros socorros.

Ele permanece estável dentro da gravidade, mas fraturou várias costelas e danificou pulmões e rins.

Quem é Lucas

Lucas García Picón foi campeão mundial de triatlo na faixa etária de 15 a 19 anos e conquistou a medalha de bronze no Campeonato Europeu de Jovens.

Além do triatlo, ele compete no atletismo com as cores do Ría de Foz e estava programado para representar a Galícia no Campeonato Espanhol de cross-country para seleções sub-16 e sub-18 em Getafe.