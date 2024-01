Tiago Nunes explica estratégia do Botafogo no começo da temporada

O Botafogo rodou o elenco e usou o time reserva contra o Bangu, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O técnico Tiago Nunes explicou a estratégia do Fogão para este começo de temporada.



"Existem clubes que optaram por usar um segundo time e estão fazendo preparações separadas, longe do Carioca. Não é a nossa condição atual, não temos condições de ter dois elencos, um time B, preparado para encarar um torneio como o Carioca. E encontramos a melhor maneira para gerenciar esse torneio e potencializar a nossa preparação dando minutos a todos. Não vou utilizar essa linha de titulares e reservas, por mais que o grupo que jogou contra o Madureira (na estreia no Campeonato Carioca) seja formado pela grande parte de remanescentes e reforços", iniciou o técnico.



Neste primeiro momento, a resposta física do elenco vai ser fundamental para o técnico escalar o Botafogo. Tiago, assim, vai preparando o time para toda a temporada.



"Vamos alternando de acordo com a resposta física. Hoje (sábado) tínhamos jogadores que atuaram contra o Madureira que ainda estavam sentindo dor muscular e não tinham completado todo seu processo de recuperação adequado para jogar hoje e nem para entrar no jogo. Inclusive, os caras estão treinando agora para a gente continuar a preparação. Esse grupo tem três dias para o jogo contra o Boavista, então a gente consegue dar uma carga mais elevada", comentou o técnico.

Tiago Nunes já planeja a sequência dos trabalhos. "Vou ver também como os jogadores de hoje se recuperam, porque alguns jogaram muito bem e talvez possam iniciar, de acordo com a recuperação física deles. E a gente vai ganhando uma semana por vez. Se a gente conseguir manter essa rotina de performance e resultado a gente consegue estender a nossa preparação, para quem sabe, 30, 40 dias, que é um prazo, dentro do contexto brasileiro, ideal para a gente poder ter um grupo parelho para o resto da temporada", concluiu.

Após coletiva de imprensa, Tiago Nunes volta ao campo para comandar o treino dos atletas que não atuaram os 90 minutos. Vamos! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/bzi0C5tItR ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 20, 2024



A estratégia vem dando resultado. O Botafogo venceu o Madureira e o Bangu e está 100% no Campeonato Carioca. Neste sábado, na vitória por 2 a 0, o atacante Júnior Santos, autor do primeiro gol, foi o grande destaque do time.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Boavista, nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Elcyr Resende de Mendonça.