Também é reforço: Palmeiras já gastou R$ 50 milhões em estrutura no CT

O Palmeiras estima que já investiu mais de R$ 50 milhões em sua estrutura na Academia de Futebol e fez mais mudanças para o ano de 2024.

O Alviverde busca melhorias ano após ano mesmo com estrutura muito elogiada. Para 2024, o clube melhorou a identidade visual da Academia de Futebol, tanto interna quanto externa, para exaltar ainda mais a história do clube, trocou o mini gramado sintético onde os atletas fazem exercícios pré-treino e fisioterapia, e aprimorou o salão de jogos para os jogadores terem mais opções de lazer quando estão concentrados.

Além disso, a Academia de Futebol ganhou um novo departamento para esta temporada: o de ciência de dados. A ideia é oferecer ainda mais informações para a comissão técnica de Abel Ferreira.

Desde que o Centro de Excelência passou a ser construído, no final de 2013, o Palmeiras já investiu mais de R$ 50 milhões em sua estrutura na Academia de Futebol. O clube entende que graças a esse investimento os atletas conseguem performar em alto nível.

O investimento permite que o Palmeiras seja um dos times que menos sofre com lesões — mesmo jogando no gramado sintético do Allianz Parque, que é temido por muitos rivais. Segundo dados do próprio clube, o Alviverde foi uma das três equipes com menor número de desfalques por lesões na última temporada: 26, atrás apenas de Vasco (23) e Cuiabá (20).

Em 2022, o número de lesões foi ainda menor: 21. Naquela temporada, o Palmeiras disputou 74 partidas, número elevadíssimo, e mesmo assim foi o clube da Série A com o menor número de baixas por lesões.

A maior parte das obras de modernização da Academia de Futebol foi custeada pela Crefisa, que dá nome ao Centro de Excelência, inaugurado no fim de 2016: Centro Crefisa Capitão Adalberto Mendes.

O Palmeiras cuida do investimento em atualizações de equipamentos, tecnologia e reformas.

