São Bernardo vence o Ituano na estreia do Paulistão

Dono de boa campanha no Paulistão do ano passado, o São Bernardo começou a edição 2024 do Estadual com vitória. Na tarde deste domingo, superou o Ituano por 2 a 0 no estádio 1º de Maio, no ABC paulista.

Os gols da vitória foram marcados por Lucas Tocantins, ainda no primeiro tempo, e Kayke Moreno, na etapa complementar.

Com a vitória, o São Bernardo se iguala ao São Paulo na liderança do grupo D, com três pontos. Já o Ituano integra o grupo A - junto com o Santos - e fica sem pontos ao lado do Santo André.

Na próxima rodada, o São Bernardo enfrenta o Guarani, em Campinas, enquanto o Ituano recebe o Corinthians. Os dois duelos estão marcados para quarta-feira.