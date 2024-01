São Bento vence o Primavera e assume liderança do Paulista A2

São Bento e Primavera retomaram neste domingo o jogo suspenso no dia anterior por causa da chuva. Em duelo realizado no estádio Walter Ribeiro pela Série A2 do Paulistão, o time de Sorocaba sobrou em campo e venceu o rival por 3 a 0.

Todos os gols foram marcados na etapa final. Lucas Batatinha, Lucas Mendes e Ravanelli marcaram e definiram o resultado positivo do São Bento.

Na Série A2 do Paulista, apenas duas equipes estão com 100% de aproveitamento em duas rodadas. Além do São Bento, o Velo Clube também venceu todas até o momento, mas ocupa o segundo lugar por causa dos critérios de desempate.

Veja todos os resultados deste domingo:



São Bento 3 x 0 Primavera



Portuguesa Santista 0 x 0 Taubaté



Comercial 2 x 2 Rio Claro



Ferroviária 2 x 1 Juventus-SP



Noroeste 2 x 2 Capivariano.