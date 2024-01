Sampaio Corrêa x Vasco: onde assistir e horário do jogo do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Sampaio Corrêa e Vasco se enfrentam hoje (21), às 20h30, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ), pela 2ª rodada da Taça Guanabara.

A partida terá transmissão do Bandsports (TV fechada) e do Goat (streaming). O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

Novato na elite. O Sampaio Corrêa faz sua estreia na elite do Campeonato Carioca e perdeu na primeira rodada para o Nova Iguaçu, por 2 a 1.

Expressinho embalado. O Vasco vem embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Boavista, em São Januário, com um time formado por jogadores sub-20 e atletas que não viajaram com o elenco principal para a pré-temporada no Uruguai. O mesmo grupo atuará novamente neste domingo.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Diogo, Yago Rocha, Pablo, Eduardo Thuram e Paulo Vitor; Eduardo Rosado, Marcelo e Alexandre Souza; Gustavo Tonoli, Hugo Cabral e Davi Santos. Técnico: Silvestre dos Anjos.

Vasco: Halls, Miranda, Capasso, Zé Vitor e Leandrinho; Rodrigo, Barros, Matheus Carvalho e De Lucca; Orellano e Paixão. Técnico: William Baptista.

Sampaio Corrêa x Vasco -- 2ª rodada da Taça Guanabara

Local: Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)

Hora: 20h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Bandsports (TV fechada) e Goat (streaming)