Romero marca de bicicleta, e Corinthians vence Guarani pela estreia no Paulistão

O Corinthians estreou com o pé direito em 2024. Neste domingo, a equipe derrotou o Guarani por 1 a 0, na primeira rodada do Campeonato Paulista, e conquistou sua primeira vitória na temporada. O paraguaio Romero marcou o gol da partida na Neo Química Arena, de bicicleta.

O Timão teve três reforços em campo: Félix Torres, Hugo, Raniele, além de Diego Palacios, que não saiu do banco de reservas. Outros novos rostos, como Rodrigo Garro, Gustavo Henrique e Matheuzinho, que sequer foi anunciado no clube, ainda não foram devidamente regularizados.

Com o resultado, o time de Mano Menezes larga na primeira posição do Grupo C, com três pontos, à frente da Inter de Limeira, Mirassol e Red Bull Bragantino. O Bugre, por sua vez, ocupa a lanterna da Chave B.

Na rodada seguinte, o Timão visita o Ituano, em Itu, pela segunda rodada do Paulistão. O jogo está marcado para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Novelli Júnior. Já o time de Campinas enfrenta o São Bernardo no mesmo dia, um pouco mais tarde, às 21h30, no Estádio Brinco de Ouro.

O jogo

Com iniciativa, o Corinthians quase abriu o placar aos 10 minutos. Após belo lançamento de Raniele, Romero fintou a marcação na linha de fundo e rolou para trás, com Matheus Araújo, que chegou chutando de chapa e tirou tinta da trave.

O Guarani respondeu na sequência. Reinaldo recebeu pelo lado esquerdo, deu uma caneta em Félix Torres e cruzou rasteiro para Derek, dentro da área, que bateu de perna esquerda e mandou para fora. Já aos 14, foi a vez do goleiro Cássio aparecer para fazer a primeira grande defesa após cabeceio de Léo Santos.

Aos poucos, o Timão viu o Bugre ganhar campo e tomar conta das ações. Mas aos 23, Yuri Alberto foi acionado pelo lado direito, correu e conseguiu alcançar a bola para colocá-la na área. Maycon recebeu de frente ao gol, mas acabou chutando para fora e desperdiçou uma grande oportunidade.

Poucos minutos depois, o Corinthians abriu o placar com um belo gol. Com 27, Fagner recebeu a bola no lado direito e cruzou com perfeição para Romero, que emendou um bicicleta e estufou as redes de Douglas Borges. Golaço!

Segundo tempo

O goleiro Cássio levou um susto logo após a volta do intervalo. Com menos de um minuto, Diogo Mateus cruzou na área para Derek, que cabeceou cruzado e viu a bola raspar a trave. Chance muito perigosa do Guarani.

Aos 10 minutos, o Bugre por muito pouco não deixou tudo igual. Em cobrança de escanteio, a bola foi alçada na área do Corinthians e Matheus Bueno subiu para cabecear de costas, acertando o travessão de Cássio. No lance seguinte, Matheus Araújo acionou Yuri Alberto com liberdade, mas o atacante perdeu uma chance incrível. Sorte dele que já havia sido flagrado em posição de impedimento.

Com poucas chances, o Timão viu o Guarani pressioná-lo cada vez mais contra seu próprio gol. Aos 35 da etapa final, Cássio saiu jogando errado, Gabriel Santos roubou e tocou para Derek, que limpou a marcação a bateu por cima. Aos 38, Fausto Vera vacilou perto da área, e João Victor desperdiçou a oportunidade.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 1 X 0 GUARANI

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 21 de janeiro de 2024, domingo



Horário: às 18h (de Brasília)



Árbitro: Thiago Luis Scarascati



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Gustavo Rodrigues de Oliveira



VAR: José Claudio Rocha Filho



Cartões amarelos: Matheus Bueno (Guarani); Romero (Corinthians)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 42.608 torcedores



Renda: R$ 2.551,343,50

GOL: Romero (Corinthians), aos 28? do 1ºT

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon, Matheus Araújo (Yago) e Matías Rojas (Fausto Vera); Romero (Gustavo Silva) e Yuri Alberto (Wesley).



Técnico: Mano Menezes

GUARANI: Douglas Borges; Diogo Mateus (Anderson Leite), Léo Santos, Rayan e Mayk; Matheus Bueno, Wenderson (Gustavo França) e Camacho (Lucas Araújo); João Victor (Bruno Mendes), Reinaldo (Gabriel Santos) e Derek.



Técnico: Umberto Louzer