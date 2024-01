Rennes busca o empate, vence Olympique nos pênaltis e vai às oitavas da Copa da França

O Rennes garantiu uma vaga nas oitavas de final com uma classificação emocionante neste domingo, enfrentando o Olympique de Marselha. No Roazhon Park, os donos da casa saíram atrás no placar, mas conseguiram buscar o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, venceram por 9 a 8.

Agora, o Rennes enfrentará o Sochaux, da terceira divisão francesa, nas oitavas. O confronto será no dia 7 de fevereiro, ainda sem horário definido. O próximo compromisso da equipe será na sexta-feira, às 17h (de Brasília), contra o Lyon, pela 19ª rodada do Campeonato Francês.

O Olympique de Marselha, por sua vez, volta a focar seus esforços para a Ligue 1. A equipe volta a campo no sábado, às 17h, para enfrentar o Monaco.

Os gols do jogo

O Olympique de Marselha abriu o placar do jogo aos 28 minutos do primeiro tempo. Um cruzamento pela direita passou por todo mundo e caiu no pé de Jordan Veretout, que bateu com firmeza para fazer 1 a 0. O Rennes teve uma grande oportunidade para empatar aos 48, mas a cobrança de pênalti batida por Benjamin Bourigeaud foi defendida por Pau López.

No segundo tempo, os mandantes conseguiram deixar tudo igual. Logo aos 7 minutos depois do intervalo, Benjamin Bourigeaud cobrou uma falta para a primeira trave e Martin Terrier desviou de cabeça, 1 a 1. Como o empate permaneceu no placar, a partida foi para os pênaltis. Na disputa, o zagueiro Samuel Gigot, do Olympique, bateu a nona cobrança no travessão. Mahamadou Nagida converteu na sequência e deu a vitória ao Rennes.

Confira todos os resultados deste sábado pelo segunda rodada da Copa da França:

Chateauroux 0 x 1 Le Havre



Clermont 1 x 3 Strasbourg



Racing CFF 0 x 1 Lille



Rouen 3 (12) x (11) 3 Toulouse



Saint Priest 4 x 1 Romorantin



Sochaux 2 (5) x (4) 2 Reims



Rennes 1 (9) x (8) 1 Marseille