Reforço do Corinthians, Félix Torres elogia liderança de Cássio e cita Sergio Ramos como referência

Em sua coletiva de apresentação no Corinthians, neste sábado (20), o zagueiro Félix Torres rasgou elogios ao grande ídolo do elenco, o goleiro Cássio. O defensor equatoriano afirmou que o camisa 12 do Timão lhe passou confiança e se colocou à disposição para ajudá-lo com o que fosse preciso durante sua adaptação ao novo clube.

"Acredito que ele [Cássio] é um grande líder. Desde o primeiro dia, falou comigo e me passou confiança. Está aberto todos os dias e disposto a me ajudar para o que for preciso. Acredito que isso que o torna um bom líder, cuidar dos seus jogadores. Me ajuda ter companheiros que entendem meu idioma, isso ajuda um pouco. Também entendo um pouquinho do que ele fala para mim. Ele é um grande líder de um grande grupo, todos falam bem", disse.

Félix Torres cita histórico zagueiro ex-Real como referência

Além disso, o novo reforço alvinegro falou sobre suas referências na posição de zagueiro. Félix Torres, primeiramente, afirmou que gosta de ser ele mesmo, um atleta rápido, que sai jogando e forte no jogo aéreo, mas depois citou sua principal inspiração, o espanhol Sergio Ramos.

"Gosto de ser o Félix Torres, um jogador que gosta de sair jogando, rápido e forte no jogo aéreo. Me inspiro muito no Sergio Ramos, um grande jogador, muito agressivo, forte, com uma carreira muito boa e que marca muitos gols", finalizou o defensor.

Félix Torres foi o quarto dos sete reforços do Corinthians a ser apresentado à imprensa e vestir a camisa pela primeira vez. Antes dele, os laterais Hugo e Diego Palacios, além do volante Raniele, conversaram com os jornalistas. Ainda faltam o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral Matheuzinho - ainda nem anunciado - e o meia Rodrigo Garro.

Regularizado no BID da CBF, Félix Torres está livre para a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, neste domingo (21). Com a saída de Lucas Veríssimo, a tendência é que o equatoriano seja titular no confronto contra o Guarani. A bola rola às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena.