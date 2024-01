Real Madrid x Almería: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Espanhol

O Real Madrid recebe o Almería às 12h15 (de Brasília) de hoje, no Santiago Bernabéu, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol.

A partida será transmitida pelo streaming Star+. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Real é o vice-líder, com 48 pontos, e segue na caça do líder Girona. Os Merengues estão um ponto atrás do clube catalão e, embora venham de derrota para o rival Atleti na Copa do Rei, só foi superado uma vez na La Liga até então.

Já o Almería está afundado na lanterna, com apenas seis pontos. A equipe ainda não venceu nenhum jogo no campeonato.

Real Madrid x Almería -- 21ª rodada da La Liga

Local: Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha

Data e horário: 21 de janeiro de 2021,

Transmissão: Star+