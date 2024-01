Real Madrid mira contratação do brasileiro Yan Couto, lateral do Girona

Neste domingo, o jornal espanhol Marca revelou que o Real Madrid possui interesse na contratação do brasileiro Yan Couto, lateral-direito do Girona. O atleta, que pertence ao Grupo City, é um dos pilares da equipe que lidera o Campeonato Espanhol.

Emprestado pelo Manchester City ao Girona, Yan Couto possui vínculo com o Grupo City até 2025. O atleta foi contratado pela equipe inglesa em 2020.

O brasileiro é uma das principais peças do Girona, grande surpresa do futebol espanhol na temporada. A equipe ocupa a liderança de La Liga com 49 pontos conquistados, um a mais que o Real Madrid.

?? Pablo Torre i Yan Couto ?? Jhon Solís i Tsygankov pic.twitter.com/Shfu4AheJn ? Girona FC (@GironaFC) January 14, 2024

Segundo o Marca, o Real Madrid deseja assinar com um zagueiro e com um lateral-esquerdo nesta janela de transferências. Todavia, isso não elimina a possibilidade da contratação de atletas de outras posições, que é o caso de Yan Couto.

O brasileiro ficará livre no mercado em 2025, quando encerra seu contrato com o Grupo City. Há uma movimentação no Manchester City em relação à sua volta ao clube inglês. Contudo, nada foi decidido e o futuro do atleta segue em aberto.

Além do Real Madrid, o Bayer Leverkusen, líder do Campeonato Alemão, também demonstrou interesse na contratação de Yan Couto. Porém, o brasileiro já deixou claro que sonha em atuar pelo gigante espanhol.