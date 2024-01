Raphael Veiga lamenta empate cedido pelo Palmeiras, mas celebra gol na estreia do Paulista: "Dá confiança"

O Palmeiras deixou escapar a vitória na estreia do Campeonato Paulista e sofreu empate do Novorizontino nos acréscimos do jogo que aconteceu no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Raphael Veiga lamentou o gol sofrido no fim, mas celebrou estreia com gol.

"Tomamos um gol ali no último lance. É sempre bom começar o ano e o campeonato vencendo para ganhar confiança, mas já passou. Agora temos que pensar no próximo jogo. Começar fazendo gol é importante, dá confiança. Espero fazer muitos gols. Gol de cabeça é algo que estou melhorando e se Deus quiser esse ano farei mais", declarou em entrevista à CazéTV.

Veiga abriu o placar aos 17 minutos do segundo tempo e segurou a vantagem até os 52 minutos, quando Willian Farias entrou bem na área e finalizou livre ao gol de Weverton, que falhou na saída de bola.

O resultado deixou o Palmeiras na segunda colocação do Grupo B, com apenas um ponto. O próximo compromisso da equipe de Abel Ferreira é na quarta-feira, contra a Inter de Limeira. O duelo acontece às 21h35 (de Brasília) e marca a estreia do time no Allianz Parque nessa temporada.