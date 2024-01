Portuguesa marca nos acréscimos e vira sobre a Inter de Limeira no Campeonato Paulista

Neste domingo Inter de Limeira e Portuguesa se enfrentaram no Estádio Limeirão em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista de 2024. Com gols de Douglas Borel, Eduardo Diniz e Giovanni Augusto, a Lusa venceu por 3 a 2. Rafael Silva e Everton Brito descontaram para o time do interior.

Com o resultado, o time da capital assumiu a liderança do Grupo A, com três pontos. Por outro lado, a equipe de Limeira segue sem nenhum ponto e ocupa a terceira colocação do Grupo C.

O próximo compromisso da Inter de Limeira está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), contra o Palmeiras. A Portuguesa volta a campo no mesmo dia, mas às 19h30 para duelar diante do RB Bragantino.

Não demorou muito para a Inter de Limeira abrir o placar. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Felipe Albuquerque recebeu na ponta direita e, de primeira, acertou bom cruzamento para Rafael Silva, que subiu mais que a defesa adversária e cabeceou para o fundo das redes.

A resposta da Portuguesa veio aos 47 minutos. Após saída de bola errada da equipe da casa, Victor Borel fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Douglas Borel, que chegou chutando de primeira para empatar a partida.

A equipe da casa voltou à frente do placar aos seis minutos do segundo tempo, quando Gustavo Bocheca enfiou linda bola e deixou Everton Brito na cara do gol. O atacante mostrou sua habilidade e cavou sobre o goleiro para marcar o segundo da Inter de Limeira.

A Portuguesa conseguiu o empate novamente aos 38 minutos. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, Eduardo Diniz bateu com perfeição por cima da barreira e acertou o fundo das redes.

A virada veio nos acréscimos, aos 50. Giovanni Augusto fez grande jogada individual, invadiu a área e finalizou forte no cantinho, sem dar chance de defesa para o goleiro Walef.