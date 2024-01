Philadelphia Union x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo ao amistoso

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo faz hoje (21) o primeiro amistoso de pré-temporada nos Estados Unidos. O adversário é o Philadelphia Union, no Al Lang Stadium, na Flórida, às 16h (de Brasília).

A partida tem transmissão do SporTV (TV fechada). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fla venceu na estreia do Carioca. O Rubro-Negro bateu o Audax Rio por goleada antes de embarcar: 4 a 0.

De La Cruz pode fazer o primeiro jogo. O uruguaio não foi inscrito a tempo da rodada do Carioca, mas pode ganhar minutos durante os jogos nos EUA.

O Philadelphia Union estreia no ano. A equipe teve a segunda melhor campanha geral da MLS e a melhor da Conferência Leste em 2023, mas caiu nas semifinais da conferência para o FC Cincinnati. Por isso, não joga desde 25 de novembro.

Provável escalação do Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Philadelphia Union x Flamengo -- amistoso

Data e hora: 21 de janeiro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Al Lang Stadium, na Flórida (EUA)

Transmissão: SporTV

