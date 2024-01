Palmeiras: Veiga lamenta empate e promete mais gols de cabeça neste ano

Raphael Veiga, autor do único gol do Palmeiras no empate contra o Novorizontino, lamentou o resultado na estreia. O meia, por outro lado, prometeu repetir a dose com mais gols de cabeça nesta temporada.

Tomamos um gol no último lance. Mal, né? É sempre bom começar o ano vencendo pra dar confiança. Mas já passou, temos que pensar no próximo jogo. Começar fazendo gol é importante, dá confiança. Gol de cabeça é algo que estou melhorando, no último ano fiz dois ou três, esse ano, se deus quiser, vou fazer mais disse na saída do campo para a Cazé TV.

O que aconteceu

O Verdão tomou pressão do Novorizontino na maior parte do jogo de estreia, mas ia saindo com a vitória até Willian Farias empatar o duelo no último lance.

Raphael Veiga invadiu a área sozinho para aproveitar cruzamento de Marcos Rocha e cabecear para o gol. O meia ia salvando o Palmeiras até o último minuto.

O Novorizontino chegou a sair na frente ainda no primeiro tempo, mas o VAR anulou o gol pegando uma falta na origem da jogada.