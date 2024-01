Palmeiras: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

O Palmeiras faz sua estreia na temporada 2024 hoje (21), às 16h (de Brasília), contra o Novorizontino, no estádio Jorjão, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista. O UOL lista abaixo três motivos para o torcedor acreditar na vitória — e um para desconfiar dos comandados de Abel Ferreira.

Motivos para acreditar na vitória

Última derrota do Palmeiras para o Novorizontino foi em 1991. Na época, o clube era chamado de Grêmio Esportivo Novorizontino. Desde então foram 15 partidas disputadas entre as equipes, com 12 vitórias do Alviverde e três empates.

Palmeiras não perde na estreia do Paulistão desde 95. A última vez que o Alviverde perdeu seu primeiro jogo na competição foi contra a Portuguesa, por 2 a 1.

Pré-temporada positiva. O Palmeiras fez cinco jogos-treinos na preparação para o Paulistão: venceu Rio Branco-SP (4 a 0), São Caetano (3 a 0), EC São Bernardo (2 a 1) e Lemense (3 a 2), e empatou contra o União Suzano (1 a 1).

Motivos para desconfiar

Palmeiras tem desfalques para a partida. Piquerez se recupera de uma entorse no joelho esquerdo e Endrick está com a seleção brasileira pré-olímpica.

