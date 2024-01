Palmeiras sofre, sai na frente, mas cede empate ao Novorizontino na estreia do Campeonato Paulista

Neste domingo, o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Novorizontino, na estreia do Campeonato Paulista de 2024. No Estádio Jorge Ismael de Biasi, em jogo que marcou as estreias dos três reforços do Verdão, Raphael Veiga marcou o tento palmeirense, enquanto Willian Farias fez o do time da casa já nos acréscimos.

O resultado deixa o Verdão com um ponto, no segundo lugar do Grupo B, enquanto o Novorizontino, também com um, é o terceiro colocado da chave D.

O Verdão retorna a campo na próxima quarta-feira para enfrentar a Inter de Limeira, no Allianz Parque, pela segunda rodada, às 21h35 (de Brasília). O Novorizontino joga na quinta-feira contra o Santo André, às 21 horas, no Estádio Bruno José Daniel.

Palmeiras começa mal e Novorizontino tem gol anulado

A primeira finalização do Palmeiras foi logo no primeiro minuto de jogo. Raphael Veiga cobrou falta na área, Mayke testou e a bola sobrou fora da área com Richard Ríos, que mandou para fora. Com cinco minutos no relógio, o Novorizontino assustou em finalização de Rômulo, mas Weverton defendeu.

O início do jogo foi movimentado com ambos os clubes buscando o ataque. Enquanto o Verdão encontrou dificuldades de encontrar espaços no setor ofensivo, o Tigre do Vale quase abriu o placar aos 16 minutos. Marlon cruzou na área, a bola passou por toda defesa do Palmeiras e sobrou com Waguininho, que mandou com perigo ao gol de Weverton, mas pelo lado de fora.

Aproveitando os erros do Palmeiras, o Novorizontino saiu em contra-ataque com Waguininho, que parou em defesa de Weverton. Pouco depois, o camisa 21 do Verdão interviu em uma tentativa de Rômulo. Tentando encontrar uma saída, Raphael Veiga lançou para Rony, mas a bola saiu muito longa e sobrou com o goleiro Jordi antes do atacante palmeirense chegar. Aos 30 minutos, o Tigre do Vale teve nova boa chance, dessa vez de cabeça, com Waguininho.

O Novorizontino chegou a abrir o placar aos 38. Geovane soltou a bomba de fora da área, Weverton espalmou para frente e Neto Pessoa mandou no ângulo. O VAR chamou e o árbitro anulou o tento por falta em cima de Zé Rafael. Depois disso, a equipe da casa passou a fazer ainda mais pressão e quase marcou novamente aos 44. Danilo Barcelos cobrou falta na área e Willean Lepo cabeceou no chão, mas viu Weverton defender.

Com reforços, Palmeiras reage mas cede empate

Tentando achar uma solução para melhorar o time em campo, Abel Ferreira promoveu as estreias dos reforços Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista. A etapa final começou com uma chance para cada lado. O Novorizontino foi quem chegou primeiro com Waguininho, que acertou a trave direita de Weverton. Na sequência o Palmeiras respondeu e Rony mandou para fora.

A equipe da casa seguiu com a mesma intensidade e seguiu pressionando. Chico mandou de fora da área e o goleiro palmeirense fez boa defesa para evitar o gol. O Palmeiras, porém, foi quem conseguiu marcar. Marcos Rocha tabelou com Aníbal após cobrança de lateral, cruzou na área e encontrou Veiga, que invadiu e cabeceou o canto de Jordi.

Aos 24 minutos, Jhon Jhon mandou boa bola para Bruno Rodrigues, que acabou adiantando demais e não conseguiu finalizar ao gol. O Novorizontino chegou aos 30, mas Jenison não levou perigo ao gol de Weverton. Na reta final, aos 44, a equipe da casa quase empatou em um cabeceio de César Martins, que testou para fora com perigo.

Quase no último minuto do jogo, o Tigre do Vale conseguiu o empate, com gol de Willian Farias, que invadiu a área com espaço e não deu chance para Weverton, garantindo o empate nos acréscimos.

FICHA TÉCNICA



NOVORIZONTINO 1 X 1 PALMEIRAS

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)



Data: 21 de janeiro de 2024 (domingo)



Horário: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa



VAR: Daiane Muniz dos Santos



Cartões amarelos: Danilo Barcelos e Jenison (Novorizontino)

GOLS:

NOVORIZONTINO: Willian Farias (aos 52 minutos do 2°T)



PALMEIRAS: Raphael Veiga (aos 17 minutos do 2°T)

NOVORIZONTINO: Jordi; Willean Lepo, Rodrigo Soares, César Martins e Chico; Danilo Barcelos (Reverson), Geovane e Marlon (Paulo Victor); Rômulo (Willian Farias), Waguininho (Rodolfo) e Neto Pessoa (Jenison)



Técnico: Eduardo Baptista

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan (Caio Paulista); Zé Rafael (Aníbal Moreno), Richard Ríos, Raphael Veiga (Atuesta) e Mayke; Breno Lopes (Bruno Rodrigues) e Rony (Jhon Jhon).



Técnico: Abel Ferreira