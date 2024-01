Onde vai passar Fluminense x Portuguesa pelo Carioca? Saiba como assistir

Do UOL, em São Paulo

O Fluminense encara a Portuguesa hoje (21), às 16h (de Brasília), em Moça Bonita. A transmissão ao vivo do jogo do Carioca será Band (TV aberta), BandSports (TV fechada) e Goat (streaming).

A formação do Fluminense continua sem os seus titulares, que ainda não se reapresentaram após a participação no Mundial de Clubes. O time estreou com empate contra o Volta Redonda.

Do outro lado, a Portuguesa chega empolgada após vencer o Bangu no Luso-Brasileiro.

Fluminense x Portuguesa -- 2ª rodada do Carioca

Data e horário: 21 de janeiro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro

Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (TV fechada) e Goat (streaming)