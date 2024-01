Onde vai passar Flamengo x Philadelphia Union? Saiba como assistir

Do UOL, em São Paulo

O Flamengo mede forças com o Philadelphia Union hoje (21), às 16h (de Brasília), no primeiro amistoso nos Estados Unidos. O sportv transmite ao vivo.

O torcedor rubro-negro poderá acompanhar dois jogos no mesmo dia. O Flamengo também enfrenta o Nova Iguaçu, às 18h10, pelo Carioca.

Após ter estreado com goleada sobre o Audax, o elenco principal do Flamengo fará uma parte da pré-temporada fora do Brasil.

O Rubro-Negro vai usar uma equipe de jovens jogadores na sequência do estadual.

O próximo compromisso nos EUA será contra o Orlando City, no dia 27.

Flamengo x Philadelphia Union -- Amistoso

Data e horário: 21 de janeiro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Al Lang Stadium, em Tampa (EUA)

Transmissão: sportv (TV fechada)