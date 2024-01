Nova Iguaçu x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Nova Iguaçu e Flamengo se enfrentam hoje (21), às 18h10 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A partida será no Almeidão, em João Pessoa (PB).

O jogo tem transmissão da Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e do Canal GOAT (YouTube). O Placar UOL acomapanha em tempo real.

O Fla terá um time alternativo. Com o profissional nos Estados Unidos, vários garotos do sub-20 vão ser comandados por Mário Jorge. Apenas Matheus Cunha retornou da viagem a Manaus e pode ser utilizado.

O Rubro-Negro estreou com vitória. Por isso, começou a rodada como líder do Carioca pelo saldo de gols, já que fez 4 a 0.

O Nova Iguaçu também ganhou na estreia: 2 a 1 contra o Sampaio Corrêa.

Prováveis escalações

Nova Iguaçu: Fabrício Santana; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael, Maicon Esquerdinha; Ronald, Albert, João Victor; Ezequiel, Carlinhos e Xandinho. Técnico: Carlos Vitor.

Flamengo: Matheus Cunha; Santiago Ocampos, Gabriel Noga, Diegão, Zé Welinton; Evertton, Rayan Lucas, Lorran. Weverton, Petterson e Thiago. Técnico: Mário Jorge.

Nova Iguaçu x Flamengo -- 2ª rodada do Carioca

Data e hora: 21 de janeiro de 2024, às 18h10 (de Brasília)

Local: Almeidão, João Pessoa (PB)

Transmissão: Band, Bandsports e GOAT

Canal do Flamengo no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.